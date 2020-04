Dai dati Istat picco di mortalità ad Asti già nella seconda metà di marzo

La guerra dei dati, che sta contraddistinguendo questi giorni convulsi in vista della Fase 2 non può lasciare indifferente il Piemonte, che gioca sul filo del rasoio nel numero dei decessi e dei contagi.

“Il numero dei contagiati può essere un’informazione parziale – afferma Danilo Ballanti, analista statistico che avevamo già contatto in occasione della prima fase della pandemia – perché è sottostimato e risente del numero di tamponi effettuati”.

Discorso diverso rispetto al numero dei decessi, calcolati in base ai resoconti dell’Istat. “L’Istat – spiega Ballanti – grazie alle sinergie attivate con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione tempestiva dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ha reso disponibili le informazioni sulla mortalità, informazioni utili alla comprensione della situazione legata all’emergenza sanitaria da COVID-19. Con il dataset sintetico contenente i decessi per settimana e per comune di residenza è possibile confrontare i decessi dei primi tre mesi del 2020 con la media dei decessi dei cinque anni precedenti”.

In questo caso su Asti e Provincia, relativamente ai dati dei comuni che partecipano al dataset dell’Istat, vediamo un aumento del 50% nella seconda settimana di marzo, che scende a un 20% nella terza per poi risalire ad un 80% a fine marzo e raggiungere un picco del 111% la prima settimana di aprile. Asti città vede le due settimane peggiori tra il 22 marzo e il 4 aprile, con rispettivamente un +74% e un +67% di mortalità rispetto agli anni precedenti”.

Dalle analisi dei dati dell’Istat, si può anche andare a ritroso per fare un’indagine dei primi focolai di Covid in Italia.

“Il primo segnale di diffusione del coronavirus si riscontra nella settimana dal 2 all’8 febbraio – spiega – nel comune di Rho, con il primo anomalo e continuativo incremento di mortalità (+2 persone).

Nella settimana dal 9 al 16 febbraio si rileva un incremento della mortalità sempre nel comune di Rho (+8 casi), ma il virus si diffonde anche a Rimini (+10) e La Spezia (+3).

Nella settimana dal 17 al 22 febbraio i brutti segnali della diffusione del coronavirus in termini di mortalità sono numerosi e riguardano la provincia di Milano (+24 casi nei comuni di Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese), la provincia di Lodi (+13 casi nei comuni di Codogno, Fombio e Lodi) e il comune di La Spezia (+3 casi).

Il 23 febbraio il governo istituisce la prima zona rossa, che ricomprende solo i comuni di Codogno e di Fombio nel lodigiano.

Avendo sbagliato sia i tempi sia l’obiettivo, il coronavirus si è continuato a diffondere indisturbato nel resto del Paese.

Infatti, nella settimana dal 23 al 29 febbraio si registra in Italia un incremento di mortalità di 419 casi, distribuiti in Lombardia (+224 casi), Piemonte (+64), Emilia Romagna (+84), a Verona (+12), Pesaro (+17), La Spezia (+11) e Camaiore in Toscana (+7).

Nella settimana dal 1 al 7 marzo si registra in Italia un incremento di mortalità di 1.047 casi, distribuiti in Lombardia (+552 casi), Emilia Romagna (+145), Veneto (+120), Puglia (+58), Piemonte (+56), Toscana (+53), Sardegna (+33) e Marche (+30).

In sintesi, quando il Paese è stato messo in quarantena forzata il 9 marzo la diffusione del coronavirus era completamente fuori controllo in gran parte del Paese: l’amarezza è che i numeri sulla mortalità delineavano un quadro preciso della diffusione del coronavirus già dai primi giorni di febbraio e nessuna istituzione si è accorta di nulla”.