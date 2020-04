Da lunedì parchi riaperti ad Asti, Rasero cita Hemingway: “Il miglior modo per scoprire se si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia”

E’ sempre la fase due il tema principale della diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per il consueto aggiornamento sull’emergenza coronavirus.

In particolare il primo cittadino si è soffermato molto sulla nuova ordinanza della Regione Piemonte in merito alle attività d’asporto e sulle richiesta giunte in mattinata dai ristoratori e baristi, che ieri avevano fatto la simbolica consegna delle chiavi, e nel pomeriggio dalla Confcommercio.

Prima di chiudere con i dati, con un focus sulla situazione delle RSA piemontesi, Rasero ha confermato che la riapertura dei parchi, raccomandando responsabilità ai cittadini, citando Ernest Hemingway: “Il miglior modo per scoprire se si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia”.