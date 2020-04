Da Arezzo una dedica particolare per Asti: una pizza con lo stemma astigiano

Riceviamo e pubblichiamo

Anni fa i miei parenti di Arezzo, trascorsero una bella vacanza in Asti.

Quest’anno avrebbero voluto venire in città in questo periodo.

Non potendolo fare, (loro hanno una pizzeria, che al momento, fa solo pizze da asporto), ci hanno omaggiato di una pizza che ricorda lo stemma astigiano.

Ieri sera l’hanno offerta ad alcuni loro clienti. Ed io la offro a voi…. con la speranza di poterla gustare presto…..

Virtualmente, Nick.