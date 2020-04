Cubo e Orned per l’Ospedale di Asti: consegnati i primi acquisti… e la raccolta prosegue

Abbiamo il piacere di comunicare che, a seguito dei numerosi versamenti di cittadini, aziende e associazioni astigiane che hanno aderito all’invito di raccolta fondi promossa da Cubo Events, Orned Relations, Consigliera di Parità, At News, con i partner Dono del Volo per la gestione contabile e Forminlife per il diretto contatto con il dipartimento di emergenza, abbiamo acquistato, e sono state consegnate in data odierna, mille tute in tyvek e mille calzari di categoria 3, idonei al contenimento del rischio biologico.

Il materiale, come da indicazioni ricevute dal dipartimento di emergenza e da nostra proposta, è stato così assegnato:

– trecentocinquanta completi al Pronto soccorso di Asti

– trecentocinquanta completi al reparto di Rianimazione di Asti

per la distribuzione al personale medico infermieristico e oss dei suddetti reparti.

L’ulteriore materiale (300 completi) sarà da noi destinato a tutto il personale sanitario operante nelle postazioni 118 di soccorso avanzato della Provincia di Asti.

Al contempo comunichiamo di aver consegnato in data 24 marzo scorso direttamente al Dott. Ghiselli un monitor multiparametrico tipo VISMO PVM4761 per il Pronto Soccorso di Asti.

Per tali acquisti Il Dono del Volo ha già saldato le fatture con una spesa di Euro 11.468. La raccolta prosegue per poter continuare ad essere utili perché il grande lavoro del nostro Ospedale e di tutto il suo personale prosegue e necessita di un supporto costante.

Si può continuare a donare tramite bonifico bancario all’Organizzazione di Volontariato “Il Dono del Volo” e i versamenti confluiranno alla raccolta di Cubo e Orned. L’importante è la causale del bonifico: Asti per Cardinal Massaia, per donare: IBAN IT45 I060 8510 3000 0000 0035 686.

Il nostro impegno verso chi ha dimostrato attenzione e generosità sarà di continuare ad aggiornare su tutto quanto raccolto e su come è stato speso e a chi è stato destinato.

Ancora GRAZIE!

Inti Sartoretto ( Cubo E.), Simone Costa (Orned R.), Chiara Cerrato (Consigliera), Claudia Solaro (Atnews), Caterina Calabrese (Dono del Volo), Marco Pappalardo (Forminlife)