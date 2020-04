COVID-19: Corneliano d’Alba conta un contagio in più

Arriva da Corneliano d’Alba un nuovo aggiornamento dei contagi da COVID-19 dal Sindaco Alessandra Balbo.

Il paese albese aumenta di una persona l’andamento arrivando a 5 persone contagiate.

“La speranza è che ciascuno di voi continui a fare la sua parte per evitare altri casi di Coronavirus a Corneliano; i momenti difficili di questi giorni mi inducono a ribadire il ringraziamento a coloro che si stanno impegnando per se stessi e per il bene degli altri, per cui vi invito a rimanere a casa.” dichiara il Sindaco Alessandra Balbo.