Covid-19, cassa integrazione artigiana: l’EBAP anticipa 1.2 milioni ai dipendenti

L’EBAP “Ente Bilaterale Artigianato Piemonte” ha scelto la modalità di corrispondere direttamente ai dipendenti il sostegno al reddito previsto da FSBA “Fondo Sostegno Bilateralità Artigiana” il fondo che come previsto dal D. Lgs. 148 del 2015 sostituisce la Cig in Deroga.

Ieri sono stati predisposti i primi 2.943 bonifici per un’erogazione complessiva di € 1.163.257,66 per il periodo fine marzo e aprile.

Le Domande complessive a tutto il 10 aprile sono 13.313 per un totale di circa 50.000 dipendenti, una cifra economica molto importante, che l’Ente Bilaterale pensa di poter erogare entro la metà di maggio.

Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cgil, Cisl e Uil che hanno costituito l’Ente Bilaterale, in questa situazione di grandissima preoccupazione Sociale ed Economica sono impegnati quotidianamente per gestire nel concreto sia la fase 1 garantendo un reddito a tutti i dipendenti artigiani.

Confartigianato – Cna – Casartigiani e Cgil – Cisl – Uil sono inoltre impegnate per gestire la cosiddetta fase 2 (che dovrà vedere come priorità una ripartenza delle imprese salvaguardando la Salute e la Sicurezza dei lavoratori), predisponendo ulteriori contributi per Imprese e Dipendenti:

•Stanziato 1.000.000 € a favore delle imprese per garantire i livelli occupazionali

•Stanziato 1.000.000 € a favore dei dipendenti per integrare fino all’80% i congedi

parentali per Covid -19 predisposti dal Governo

•Programmato acquisto massivo di mascherine da distribuire ai dipendenti artigiani

•Programmato acquisto di termometri laser da distribuire a tutte le imprese artigiane

La salute e la sicurezza nelle aziende artigiane, che vedono titolari e dipendenti lavorare fianco a fianco è per noi una priorità, per questo stiamo predisponendo una formazione specifica a tutti gli RLST, in modo che siano in grado di collaborare con le imprese per garantire il massimo dell’attenzione.