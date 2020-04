Coronavirus, il Ministro Speranza in Senato: “Le misure confermate fino al 13 aprile”

Le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus saranno “confermate fino al 13 aprile”. E’ quanto riferito dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato. E’ quanto è stato deciso dal Governo, relativamente alle limitazioni per le attività economiche, sociali e degli spostamenti individuali.

“Siamo nel pieno di un’esperienza durissima e drammatica – sono le parole del ministro riportate dall’agenzia Ansa – avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa: il Servizio sanitario nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo. Il clima politico positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni. L’unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il presidente Mattarella”.

Foto: meteoweb.it