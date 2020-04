Coronavirus, con il ddl “Riparti Piemonte” una dotazione di 800 milioni per ripartire

Si chiama ‘Riparti Piemonte‘ e avrà una dotazione immediata di 800 mln il ddl che la Giunta regionale approverà la prossima settimana per favorire la ripresa economica del territorio dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Dopo l’approvazione in Giunta, il provvedimento passerà all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione entro la metà di maggio. L’articolo uno del ddl prevede uno stanziamento di 55 mln a favore del personale sanitario. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, sottolineando che “il ddl avrà due gambe, una finanziaria a una di sburocratizzazione di tutti i vincoli e cavilli regionali”

“Abbiamo la necessità di dare in tempi rapidi liquidità a chi ne ha bisogno con procedure semplificate, rapidi ed immediate” ha sottolineato Cirio spiegando che gli 800 mln di cui sarà dotato il ddl “non agiscono sulla leva fiscale ma sono risorse regionali per 220 mln a cui si aggiungono fondi Fesr non ancora impegnati o rimodulati, risorse statali e del fondo sociale europeo“. Per quando riguarda i 55 mln stanziati a favore del personale sanitario regionale, Cirio ha precisato che 18 sono di risorse statali e 37 stanziati dalla Regione.

Fonte: adnkronos.com