Coronavirus: anche alla casa di riposo di Grana casi positivi tra gli ospiti

Continuano le segnalazioni di persone positive al coronavirus covid19 nelle case di riposo: l’ultima in ordine di tempo è la “Colli Divini” di Grana.

A confermare in casi di positività nella struttura è il SISP dell’ASL di Asti con una nota datata 6 aprile, in cui veniva la richiesta l’emissione ordinanza e si disponeva la quarantena per gli ospiti e gli operatori.

Il sindaco Cristiano Gavazza ha disposto, con l’ordinanza sindacale del 7 aprile, la chiusura al pubblico della struttura e l’applicazione integrale le misure e prescrizioni previste dall’ASL di Asti per gli operatori e gestori della RSA

Come dispone la nota del SISP allo scopo di fornire la massima protezione agli ospiti e agli operatori, occorre rispettare un periodo di quarantena, in questo periodo gli unici che avranno accesso alla struttura saranno gli operatori sanitari e gli altri operatori addetti, muniti dei DPI previsti per la situazione.

“L’ASL ha avviato percorsi di sostegno sia sotto il profilo assistenziale che per aspetti di sanità pubblica” conclude la nota del SISP dell’ASL di Asti inviata al Comune di Grana.