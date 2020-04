Coronavirus: a San Damiano d’Asti situazione positivi sotto controllo, ai buoni pasto si affianca la colletta alimentare

Conferenza stampa via skype per il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso, per fare il punto della situazione della città con la stampa locale.

Si parte dalla situazione dei positivi: “Vi do il dato aggiornato alla mattina del 14 aprile: i positivi sono 13, di questi 7 a domicilio, 5 in case di riposo fuori San Damiano e una in ospedale; sono tutte persone che stanno bene o discretamente bene. Considerando che tra i positivi sei sono persone che lavorano presso strutture sanitarie fuori San Damiano, possiamo dire che per quanto riguarda il territorio di San Damiano la situazione è sotto controllo. Al momento i tamponi fatti sono circa 110, l’ASL mi ha comunicato che questa settimana ne faranno ancora,; io sono in contatto costante con i medici di base di San Damiano e con la guardia medica, per il momento nulla mi è stato evidenziato. Al momento non si segnala nessun caso alla Casa di Riposo di San Damiano dove la situazione è sotto controllo, quotidianamente chiamo il direttore sanitario e la presidente per avere aggiornamenti.”

Si passa poi all’aggiornamento sui buoni spesa: “Le domande pervenute sono state 168, di cui 145 ammesse e 23 sono state ritenute non idonee; la valutazione è stata fatta dai servizi sociali del comune che hanno lavorato duramente seguendo le linee guida stabilite e poi ha contattato i beneficiari telefonicamente. Andremo ad erogare un valore di circa 30mila euro, la distribuzione è iniziata questa mattina e proseguirà domani, per tutte le domande verranno distribuiti buoni per un valore di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare più 50 euro alla famiglia (ad esempio ad una famiglia di 4 persone saranno dati 250 euro complessivi, mentre una famiglia con un solo compenente avrà 100 euro) . Da fine aprile sarà possibile di nuovo presentare la domanda, con erogazione dei buoni nei primi giorni di maggio. “

Con la distribuzione dei buoni pasto è partita anche un’iniziativa lanciata dal Comune la colletta alimentare: “si può andare a far la spesa e lasciare pagati alcuni prodotti, che due volte a settimana i volontari andranno a ritirare e poi verranno stoccati e distribuiti tra Banco Alimentare Caritas e sezione Croce Rossa di San Damiano – spiega Migliasso – Sia per buoni spesa che per le borse alimentari la linea è quella di dare priorità a chi ha subito danni da questa situazione, chiediamo anche che nel fare domanda ci sia un forte senso di responsabilità da parte dei cittadini. Anche per la distribuzione delle borse delle spese abbiamo istituito una commissione composta con membri del comune, del Banco Alimentare Caritas e Croce rossa.”

A proposito di solidarietà il primo cittadino sandamianese ringrazia tutte quelle realtà, associazioni, aziende e privati cittadini, che hanno donato denaro o mascherine.

“Come Unione terre di vini e tartufi abbiamo fatto un ordine di 6000 mascherine, che verranno consegnate al domicilio della varie famiglie a cui seguirà una nuova consegna gratuita di mascherine a tutti coloro che sono in prima linea in questa emergenza” prosegue Migliasso che poi presenta alcune attività che verranno svolte o che vengono svolte in questo periodo: “Stiamo valutando alcune iniziative che hanno un impatto diretto per le aziende che in questi giorni sono chiusi, facendo se necessario delle variazioni di bilancio. Abbiamo in pista il bando per due posti cantiere lavoro under 58 e tre posti per cantiere lavoro over 58, ma sono in standby per disposizioni regionali. Sabato abbiamo fatto il terzo intervento di disinfezione delle aree pubbliche in tutto il concentrico, su panchine e cestini immondizie, oggi è stata fatta nelle frazioni e borgate in prossimità degli esercizi commerciali. Nel frattempo, nel rispetto della sicurezza sanitaria, continuano anche le attività di manutenzione ordinaria, come la pulizia dei fossi, il taglio erba in diverse aree pubbliche per un discorso di decoro e arredo urbano.”

In chiusura un richiamo proprio sul tema del decoro urbano: “Abbiamo fatto anche attività di recupero, nel concentrico ma soprattutto nelle frazioni, di rifiuti abbandonati, che sono molti, e a tal proposito abbiamo potenziato i controlli e l’applicazione delle sanzioni. Nelle ultime due settimana abbiamo sorpreso e sanzionato alcune persone che abbandonavano i rifiuti in maniera scorretta; inoltre abbiamo intensificato anche i controlli per l’ordinanza della raccolta delle deiezioni canine. Quando finirà l’emergenza siamo già pronti a lanciare una campagna ambientale intensa nel rispetto dell’ambiente.”