Coronavirus, a San Damiano d’Asti la situazione resta sotto controllo e si lavora per essere pronti alla fase 2

Punto della situazione sull’emergenza coronavirus a San Damiano d’Asti con una videoconferenza via skype con il sindaco Davide Migliasso.

Contagi

“Partiamo dalla situazione contagi a San Damiano d’Asti: alla data di ieri, 20 aprile, abbiamo 19 casi positivi (di cui 6 presso case di riposo fuori San Damiano) 18 quarantena a casa, per un totale di 133 tamponi fatti.

Nessun caso alla Casa di Riposo di San Damiano, sono in contatto giornaliero con il presidente e il referente; tra il 23 e il 24 aprile tutto gli ospiti e il personale sarà sottoposto a tampone; intanto è stato deliberato l’acquisto di un totem per la misurazione della temperatura corporea, che dovrebbe arrivare a giorni.”

Concorsi

Abbiamo indetto il secondo concorso pubblico ed è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune, per una posizione a tempo indeterminato part-time (18 ore) istruttore amministrativo categoria C area servizi sociali.

Si è conclusa ieri la domanda per due posti cantiere lavoro, le assunzioni verranno fatte al termine dell’esigenza sanitaria

L’ufficio servizi sociali è al lavoro per pubblicare il bando per tre figure sempre cantiere lavoro over 58, settore tecnico manutentivo.

Abbiamo preventivato corsi di formazione per il personale dipendente del Comune, anche questi verranno fatti al termine dell’emergenza sanitaria.

Turismo

L’imposta di soggiorno è stata sospesa fino al 30 giugno 2020, per l’emergenza sanitaria (1,5 euro al giorno per persona)

Abbiamo intenzione di progettare iniziative con produttori, ristoratori, strutture ricettive per iniziare a lavorare in ottica di turismo e promozione territorio, abbiamo già studiato alcuni progetti e iniziative, concordate anche con l’agenzia viaggi presente sul territorio comunale: incremento di luoghi da visitare sul territorio comunale, individuazione e manutenzione di percorsi naturali, panchina gigante, formazione di personale che faccia da guida turistica.

Sociale

Domani parte l’iniziativa “Colletta Alimentare” con il ritiro della prima tranche di prodotti pagati dai cittadini e lasciati nei negozi, che verranno suddivisi dai Servizi sociali che hanno fatto l’incrocio di dati con Banco Alimentare Caritas e Croce Rossa per capire a chi dare questi pacchi alimentari, andandoli ad aggiungere agli aiuti già ricevuti nella prima fase con i buoni spesa. Per la secondo tranche dei buoni spesa, si troveranno tutte le info sul sito del comune, sarà erogata dopo il 4 maggio ed entro il 10. La prima tranche, da 30 mila euro, ha funzionato molto bene, da entrambe le parti, e non si evidenziano criticità, nè dal lato consumatori, nè esercenti.

I mercati.

Questa settimana il mercato degli ambulanti si svolgerà venerdì solo generi alimentari in Piazza 1275, dei produttori in piazza Camisola, solo produttori.

Sono partiti venerdì scorso, 17 aprile, ha funzionato molto bene, con ottima regolamentazione accessi e uscite, buona responsabilità dei cittadini, che acquistavano e andavano subito a casa. Chi acquistava si è presentato da solo.

Venerdì 1 maggio non ci sarà il mercato, che sarà anticipato a lunedì 27 aprile, con le stesse modalità. Ci sono volontari che assistono, oltre alle Forze dell’Ordine: Protezione Civile, Ass. Giacche Verdi e Croce Rossa. Dalla settimana del 4 maggio sarà tutto condizionato in base a cosa verrà ufficializzato dal Governo.

Distribuzione Mascherine

Da venerdì scorso, come Amministrazione Comunale, volontari della spesa a domicilio e i componenti del Gruppo San Damiano Riparte, abbiamo iniziato la distribuzione a tutte le famiglie, 3500 mascherine che saranno distribuite entro venerdì prossimo, ad oggi sono state distribuite l’80%. il 20% è da distribuire nella zona di San Rocco fino al cimitero, san Giulio, San Pietro e Bricco Aguggia. Se qualcuno non ha ricevuto la mascherina è invitato a contattare il Comune che la recapiterà a domicilio.

Dalla prossima settimana, saranno distribuite nuove mascherine ad Avis, Protezione Civile, Giacche Verdi, Banco Alimentare, Sea, Forze dell’Ordine, attività commerciali, alcuni artigiani ed aziende che riprendono attività gradualmente. Nelle farmacie si trovano quelle dello stesso tipo che sono state distribuite in vendita al costo di 2 euro, quelle di tipo chirurgico.

Rifiuti

Casetta dell’Acqua, Aree Verdi, Parchi giochi e Bagni pubblici saranno chiusi fino al 3 maggio, mentre la Piattaforma ecologica gestita da Gaia è attualmente chiusa ma viste le numerose richieste sono in contatto, con il vicesindaco Bolle, con Gaia per capire quando può essere riaperta. Ricordo a chi non può smaltire autonomamente l’organico nelle frazioni e nelle borgate, di mettere l’organico in un sacchettino che può essere posto nell’indifferenziata. Per il concentrico non vale questa possibilità perchè passano a ritirare l’organico. I rifiuti verdi e ramaglie, tipo cosa resta dopo aver tagliato l’erba, non si può smaltire, bisogna tenerla da parte fino a quando riaprirà l’area ecologica.

Iniziative

L’Assessore Torchio, insieme al Segretario Generale Anna Sacco Botto, sta lavorando per aprire lo sportello legale e del cittadino, siamo in una buona fase di presentazione per l’apertura dello sportello, con disponibilità di praticanti e avvocati per dare consulenza gratuita.

Finita la situazione si spera di inaugurarlo quanto prima.

L’Assessore Balsamo, con l’ufficio finanziario, sta invece facendo un analisi per misure volte a venire incontro all’emergenza, sia a favore delle aziende, sia a favore dei privati.

Cultura.

Ilaria Maccagno e il consiglio di biblioteca stanno organizzando letture guidate per i più piccoli, su Facebook. A breve partiranno anche gli incontri con l’autore, prima venivano fatti al Foro Boario con la presenza degli autori, adesso saranno fatti in modalità telematica; la biblioteca comunale si presume possa aprire quando inizia la fase due di questa emergenza sanitaria.

L’Istituto Comprensivo di San Damiano darà in comodato d’uso una quindicina di Pc che ha a disposizione alle famiglie che necessitano.

Abbiamo coinvolto tutti gli istituti scolastici di ogni grado nella celebrazione del 25 aprile chiedendo di inviarci elaborati (disegni, poesia, ecc) legati alla ricorrenza, che devono pervenire entro giovedì; con questi elaborati verrà fatto un video.