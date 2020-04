Coperture per tetti: guida alla scelta

È una delle parti più importanti di una abitazione, quella che ha il ruolo di copertura e che deve proteggere gli interni da agenti atmosferici vari. Funzionalità quindi, ma anche estetica e stabilità: un mix di caratteristiche che devono essere necessariamente presenti quando si va a scegliere la tipologia di tetto per una abitazione.

Di materiali ce ne sono tantissimi così come di modelli: ciò che conta è partire sempre da quelle che sono le esigenze personali. Si tratta quindi di analizzare, da soli o con il supporto di un esperto, variabili legate alla tipologia di edificio; al clima della zona nella quale ci si trova (una casa al mare ha necessità differenti rispetto ad una in montagna); all’eventuale esistenza di vincoli, quali quello paesaggistico; non ultimo, al budget che si ha a disposizione.

Partendo da questa analisi preventiva è possibile poi spaziare ed iniziare la cernita tra i principali materiali di coperture per tetti: una panoramica completa la si può trovare sul portale Tetto360.it, azienda specializzata nel settore. Vediamo qualche spunto per la scelta della copertura di una abitazione.

Tipologie di materiali per coperture

A ciascuno il suo come detto, tenendo a riferimento necessità ma anche gusto estetico. La copertura tradizionale è quella formata da tegole, che possono essere ovviamente di varia natura: la più diffusa è probabilmente il coppo, utilizzata da sempre. Si parla della tradizionale tegola ‘a onda’, presente anche in una declinazione alternativa di finto coppo, che viene realizzata in lamiera per essere leggera, pratica ed economica.

E proprio le lamiere in metallo sono sempre più utilizzate per la realizzazione di coperture, vista l’alta efficienza energetica che riescono a garantire. Non è più così raro vedere, oggi, coperture in lamiera anche per edifici ad uso abitativo.

Soluzioni di impatto estetico arrivano dalla pietra, che sia naturale o artificiale: estremamente resistenti e robuste, queste coperture vengono impiegate soprattutto in zone con condizioni climatiche particolari come nel caso della montagna. Le pietre naturali più usate per coperture tetti sono beole e luserne, la terracotta è invece nel novero delle pietre artificiali.

Le peculiarità del legno

E per gli amanti del legno? Certamente la scelta di questo materiale sarebbe altamente suggestiva parlando in termini prettamente estetici: leggero e resistente al tempo stesso, il legno possiede una innata eleganza che riesce a trasmettere a tutti gli ambienti ai quali viene applicato. La resa finale sarà piacevole con uno stile caldo.

Una soluzione utilizzata fin dai tempi antichi, quella delle coperture in legno, e che di recente è tornata prepotentemente in auge per il fatto di essere un materiale particolarmente adatto a contenere i consumi energetici. Il che certamente non guasta.