Comodità, risparmio e velocità con i servizi innovativi dello Studio Ottico Bramafarina di Asti

Dopo una sosta durata quasi due mesi riapre ad Asti lo studio ottico Bramafarina, attività aperta nello scorso mese di novembre in Corso Alfieri.

Pur rientrando tra le attività che il DPCM dell’11 marzo 2020 consentiva di restare aperte, i titolari dello studio, Alessandro e Noemi, hanno deciso di rimanere chiusi nel rispetto delle persone e della loro salute.

Ma adesso è arrivato il momento di andare incontro alle tante richieste dei clienti e da martedì 28 aprile, lo studio sito in Corso Alfieri 364 sarà nuovamente aperto con orario ridotto e continuato dalle 10 alle 18, scelta fatta per andare incontro a chi avesse disponibile solo la pausa pranzo. E’ possibile anche fissare un appuntamento telefonando al numero 0141 1787142 oppure al 349/2365479

La riapertura ovviamente sarà nel rispetto massimo delle disposizioni previste, la scorsa settimana è stata effettuata la sanificazione dei locali, tutti gli strumenti e tutti gli occhiali sono sottoposti a trattamento sanificante con prodotti e luce UV ad azione germicida; per quanto riguarda le misure previste per il servizio alla clientela gli operatori saranno dotati di guanti e mascherine, mentre tutti gli occhiali che verranno provati dai clienti saranno messi da parte e nuovamente sanificati.

Con la riapertura del negozio, partiranno anche alcuni importanti progetti che lo Studio ha voluto realizzare per poter dare un servizio assolutamente innovativo nel settore: la presenza di un oculista nel negozio per fare le visite specialistiche e il servizio di visite ottiche a domicilio.

In questi giorni di chiusura, infatti, i due titolari hanno quasi definito la collaborazione con un oculista, in modo da garantirne la presenza in negozio un giorno alla settimana a partire dai primi giorni di maggio; il tutto nel rispetto della normativa che prevede che le attività che offrono sia il servizio ottico sia quello oculistico abbiamo due locali distinti con due accessi diversi; cosa che è possibile nello stabile in cui si trova lo studio Bramafarina con l’ingresso del negozio in Corso Alfieri e quello del locale in cui visiterà l’oculista da Via Roero.

Si tratta di una novità assoluta per la città di Asti, un servizio che permette di risparmiare tempo e denaro: nella stessa giornata sarà possibile fare la visita oculistica a prezzi convenzionati, subito dopo la visita ottica, e, se necessari, avere gli occhiali in pochissimi giorni.

A questo si aggiunge il progetto di visite ottiche a domicilio, grazie agli investimenti fatti in strumentazione, che permetteranno di dare un servizio sia alla propria clientela, ma anche a strutture come casa di riposo, case famiglia, centri diurni.

Ma non finiscono qui le novità dello studio Bramafarina: a settembre Alessandro prenderà parte a corsi di optometria e di visual training, in modo da poter offrire a partire dal prossimo anno anche un servizio di correzione postura tramite la correzione della vista, una scienza che si sta affermando in diverse parti d’Italia, ma ancora poco conosciuta nelle nostre zone.

Altissima competenza e grande passione, questo ha portato Alessandro e Noemi all’apertura dello Studio lo scorso mese di novembre.

Lo Studio Ottico Bramafarina è un negozio di nuova concezione, che offre un servizio di ottica e contattologia altamente specializzato, accompagnando i propri clienti nel tempo nella cura dell’occhio. All’interno del punto vendita si riceve un supporto a 360 gradi, per soddisfare sia le esigenze estetiche che quelle mediche, attraverso controlli approfonditi e personalizzati che identificheranno le lenti e i prodotti più adatti al caso.

Alessandro Bramafarina ha maturato esperienza nel settore lavorando dal 2016 presso studi ottici ad Asti e Tortona, poi si è

diplomato ottico, proseguendo la sua attività presso studi di Lodi e Pavia.

Il diploma l’ha conseguito presso la scuola di Bologna, dove ha conosciuto Noemi, l’incontro che ha dato una svolta alla sua vita: prima il matrimonio, poi l’apertura dello studio e, alla vigilia dello scorso Natale, la nascita del figlio Federico.