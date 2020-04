Coltivava marijuana in cantina ad Asti, giovane astigiano denunciato dalla Polizia

Questa notte, verso l’una e trenta, su disposizione della Sala Operativa, le Volanti della Polizia di Stato – Questura di Asti intervenivano nei pressi del Parco della Resistenza, in quanto era giunta una segnalazione telefonica di un rumore molesto proveniente dall’interno di una cantina di uno stabile nei dintorni.

Giunti sul posto gli operatori, complice il silenzio della notte, dall’esterno di un’abitazione udivano un leggero ronzio provenire da una porticina in legno, dalla quale vedevano fuoriuscire dei cavi elettrici, fissati artigianalmente alla ringhiera di un balcone. Al fine di riscontrare la veridicità della segnalazione, sia per constatare che eventuali attrezzature elettriche non costituissero pericolo per la sicurezza pubblica all’interno del condominio, gli operatori seguivano il corso dei fili elettrici che li conducevano ad una cantina interrata e liberamente accessibile, dove veniva trovato un box in tela, chiuso da una cerniera lampo, illuminato e ventilato all’interno, all’interno erano disposti diversi vasi contenenti terriccio e pianticelle di marijuana.

Da un ulteriore controllo, esteso ai locali adiacenti, gli operatori rinvenivano un altro box, più grande del precedente, verosimilmente adibito in precedenza allo stesso uso, ma attualmente vuoto. Sul posto interveniva anche il personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che sequestrava complessivamente 16 piante di marijuana per un peso complessivo di 1,1 Kg.

Dagli accertamenti svolti sul posto, veniva individuato il proprietario della serra, un astigiano di 24 anni, con a carico alcuni precedenti di polizia, che, al termine degli accertamenti, veniva indagato per la coltivazione di sostanze stupefacenti.