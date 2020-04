Coldiretti Asti: le misure del “Decreto Liquidità” per le imprese agricole

Nonostante tutte le difficoltà, l’agricoltura, in quanto produttrice di beni primari, ha continuato la sua attività al servizio della collettività.

“Stiamo cercando di gestire l’emergenza nuovo Coronavirus – sottolinea Marco Reggio, presidente di Coldiretti Asti – perché la natura non ferma il suo corso, gli animali vanno sfamati e le piante crescono. Coldiretti ha portato avanti le istanze del settore direttamente nei confronti del Governo nazionale, i nostri appelli sul #MangiaItaliano sono stati favorevolmente accolti dall’opinione pubblica e siamo riusciti ad organizzare le vendite a domicilio dei produttori di Campagna Amica”.

“Anche l’ultimo decreto del Governo di mercoledì scorso – rileva Diego Furia, direttore di Coldiretti Asti – il cosiddetto “Dl Liquidità” ha sostanzialmente confermato i provvedimenti precedenti, dato il via libera ai lavori nei boschi e introdotto le modalità di accesso al credito. Con questo decreto lo Stato si fa garante per agevolare l’erogazione di finanziamenti da parte delle banche alle aziende in difficoltà”.

Il provvedimento interessa sia le aziende che presentano il bilancio, sia quelle che presentano la semplice dichiarazione Iva e prevede tre diversi canali per l’agricoltura.

Il primo viene gestito dalla Sace, società partecipata da cassa Depositi e Prestiti, che riguarda soprattutto le grandi imprese. Il secondo si appoggia sul fondo centrale di garanzia PMI.

“Questi due canali – sottolinea Furia – sono gli stessi previsti per gli altri settori, mentre è specifico per il solo settore agricolo un terzo canale gestito attraverso Ismea e con una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni per il 2020”.

Per l’attivazione delle varie misure basta rivolgersi agli uffici di Coldiretti Asti, Tel. 0141 380400.

Il canale riservato Ismea

Il canale Ismea riservato alle imprese agricole prevede un importo massimo finanziabile di 5 milioni di euro, da restituire in massimo 6 anni. La garanzia è senza costi e copre l’80% del finanziamento e consente la rinegoziazione di prestiti precedenti con l’aggiunta del 10% di liquidità.

E’ possibile finanziare i seguenti interventi: realizzazione di opere di miglioramento fondiario; ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti; costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; operazioni di rinegoziazione del debito, destinate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte e breve ed a medio termine.

Il canale Pmi

Il Fondo centrale di garanzia PMI si rivolge alle piccole e media imprese (fino a 499 dipendenti) e copre: Il 100% per prestiti fino a 25.000 euro; il 90% per prestiti fino a 800.000 euro (estendibile al 100% con garanzia Confidi); il 90% per prestiti fino a 5 mln di euro (tetto massimo) estendibile al 100% con garanzia in riassicurazione. La durata è di massimo 6 anni. Il finanziamento garantito non potrà superare il 25% del fatturato italiano dell’impresa o il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, o il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per investimenti nei 18 mesi successivi (12 per le grandi imprese con meno di 499 dipendenti).

Il canale Sace

La garanzia Sace riguarda principalmente le grandi imprese. Quelle con fatturato minore o uguale a 1,5 mld € o con meno di 5000 dipendenti avranno garantito il 90% del finanziamento concesso. Quelle con fatturato maggiore o un numero di dipendenti superiore a 5000 vedranno garantito tra il 70% e l’80% del finanziamento. Anche qui la durata è di 6 anni.