Coinvolgente 25 aprile a San Damiano d’Asti

E’ stato un 25 aprile coinvolgente, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, a San Damiano d’Asti.

“Il 25 aprile non deve essere la solita celebrazione di routine come tutte le altre commemorazioni, ma ciascuna di esse richiama dei valori e principi fondamentali alla base della nostra vita.” – commenta così la giornata il Sindaco Davide Migliasso.

Alla cerimonia in piazza Libertà hanno presenziato l’amministrazione comunale ed una rappresentanza delle autorità militari e combattenti.

La Cittadinanza ha seguito la commemorazione dalla propria abitazione tramite il servizio microfonico comunale ed al contempo è stata effettuata una ripresa video in diretta e trasmessa on line. “Nel mio discorso un forte richiamo al diritto della libertà ed al ricordo di tutti i sacrifici fatti dai nostri padri per avere ora la libertà.” – aggiunte il Primo Cittadino.

Sono stati inoltre tantissimi gli elaborati (disegni, filmati, frasi, poesie) prodotti dalle scuole sandamianesi, nonostante l’attività didattica vada avanti solo a distanza. “A loro va un personale ringraziamento per aver aderito alla nostra iniziativa di coinvolgere le scuole in occasione della commemorazione del 25 aprile.” – conclude Migliasso.