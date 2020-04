Cisterna d’Asti, riprendono online gli incontri “Vecchie e Nuove Resistenze – 7 al tempo del Coronavirus”

Dopo la sospensione del mese scorso, riprendono, attraverso la formazione a distanza (videoconferenza), gli incontri organizzati dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano d’Asti, Museo Arti e Mestieri di un Tempo con il percorso “Vecchie e Nuove Resistenze – 7 al tempo del Coronavirus”.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare il modulo che troverete in questo link. Verranno accettate le iscrizioni in ordine di arrivo (max 60 persone) che dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 16 aprile 2020.

Gli insegnanti di ruolo riceveranno il codice per iscrizione sulla Piattaforma Ministeriale Sofia.

Organizzato dal Polo Cittattiva Per L’astigiano E L’albese – I.C. Di San Damiano d’Asti Museo Arti e Mestieri di un tempo, dal Comune di Cisterna d’Asti, Fra Production Spa, Cantine Povero Distribuzione Srl e Aimc Asti.

Sabato 18 aprile 2020 alle ore 17,00: “La Mitoterapia: il mito e La cura dell’anima” con il Prof. Alberto Banaudi

Sabato 2 maggio 2020 alle ore 17,00: “Faust: un mito fondativo della modernità” con il Prof. Alberto Banaudi

Prof. Alberto Banaudi: laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino e quella in Filosofia presso l’Università di Genova. È professore di storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli”di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre ad insegnare Banaudi si dedica alla ricerca filosofica.

Nei giorni precedenti l’incontro, si consiglia di controllare eventuali variazioni del programma al seguente indirizzo: http:// www.scuolealmuseo.it/blogdidattica