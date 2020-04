Centinaia di milioni di visualizzazioni nel mondo per la maratona italiana #onepeopleoneplanet

Le celebrazioni organizzate da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari con la direzione di Tiziana Tuccillo, Laura Cenci, Federica Vivian e Donato Falmi hanno avuto la Direzione Artistica di Giulia Morello, la Direzione Scientifica di Roberta Cafarotti e la Direzione Didattica di Marina Placido.

Al centro delle celebrazioni italiane l’evento di Zucchero che dal Colosseo ha commosso il mondo e la Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, trasmessa dalle 8 alle 20 in diretta su RaiPlay, con la regia di Gianni Milano. Una programmazione di 12 ore che ha previsto collegamenti live con numerosi programmi dei canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Ragazzi e Rai News.

Il mondo si è unito in una staffetta di Voci e di Cuori iniziata con uno dei momenti più significativi del mezzo secolo Earth Day.

Lo splendido omaggio musicale di Zucchero dedicato all’isolamento Covid – dichiara Pierluigi Sassi presidente di Earth Day Italia – è stato pensato per unire tutti i cittadini confinati dal Covid al messaggio di speranza lanciato da Papa Francesco il 27 marzo. Piazza San Pietro e Colosseo non sono mai stati così vuoti ma allo stesso tempo così vicini e pieni di significati.

Il mattino dopo, la maratona multimediale ha preso il via dal Vaticano per ascoltare le Parole del Santo Padre e ripartire subito dopo con le straordinarie emozioni musicali di Noa e Gil Dor. Nel 50° Earth Day il Covid ha unito le persone in una emozionante riflessione globale che speriamo possa guidarci davvero verso una ricostruzione sociale capace di restituire a tutti quella felicità che un’economia profondamente ingiusta e predatoria vuole sottrarre per sempre a noi e ai nostri figli.

La diretta su RaiPlay ha preso il via dalla Palazzina Leone XIII in Vaticano dove il giornalista vaticanista Alessandro De Carolis ha introdotto il Cardinale Turkson per una riflessione sull’Ecologia Integrale a cinque anni dalla promulgazione dell’enciclica Laudato si’ che tanto ha contribuito a creare una coscienza climatica.

Mai come ora – ha sottolineato il Cardinale Turkson – il cambiamento nella tutela del Creato è di vitale importanza alla luce della pandemia che ci ha mostrato quanto sia importante vivere in un pianeta sano.

La tragica pandemia Covid-19 sta dimostrando che soltanto insieme e facendosi carico dei più deboli possiamo vincere le sfide globali. Sono state parole efficaci, quelle di Papa Francesco, che ha sottolineato come occorra quindi “una conversione ecologica” e “un piano condiviso” per scongiurare il deterioramento della Terra, avendo cura delle altre creature e nutrendo amore e compassione per gli altri.

Parole condivise anche dal Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, che ha chiesto all’intera umanità di “fermarsi, di ricordare il grido di dolore che sorge dalla Natura ferita in questa nostra casa comune dentro la quale siamo divenuti tiranni e non operatori di pace.

Perfettamente in armonia con questi messaggi quelli di altri leader mondiali quali: Azza Karam e Karenna Gore – Religions for Peace International – Maria Voce – Presidente del Movimento dei Focolari – e António Guterres – Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ha prodotto un video nel quale afferma: Oltre al Covid abbiamo un’altra profonda emergenza globale: la devastazione climatica sta raggiungendo il punto di non ritorno ed è per questo che propongo un piano d’azione per uscire da entrambe le crisi al fine di andare tutti insieme verso un futuro più giusto per l’umanità.

Link a video inedito di Karenna Gore “Le azioni che compiamo insieme possono rafforzare la salute di tutti”

Link a video inedito di Karenna Gore “Cogliamo l’occasione per cambiare il modo di fare le cose”

I contenuti della maratona

Grazie al sostegno di Huawei, impegnata in una robusta campagna di sostegno all’Italia nella lotta al Coronavirus, è stato possibile celebrare il 50° Earth Day nonostante le rigorose restrizioni imposte dalla Pandemia, consentendo all’Italia di aprire le celebrazioni con una straordinaria dedica a Papa Francesco da parte di tutto il network mondiale della ONG EARTH DAY che conta oltre 75mila partner in 193 Paesi ONU.

Numerose le testimonianze

Davvero suggestiva performance di ZUCCHERO che, in prima assoluta, ha aperto le Celebrazioni del 50° Anniversario della Giornata Mondiale della Terra, in una Roma deserta, seduto al pianoforte sullo sfondo del Colosseo illuminato di blu. Zucchero ha scritto, cantato e suonato Canta la Vita, brano in italiano tratto dal Let Your Love Be Known composto, il 17 marzo giorno di san Patrizio, da Bono Vox in omaggio agli italiani colpiti dal Covid 19.

Immagini ed emozioni irripetibili pensate per dire grazie a Papa Francesco che meno di un mese prima aveva offerto il perdono universale davanti ad un Piazza San Pietro completamente vuota. Immagini destinate dunque a rimanere scolpite nella memoria storica, a testimonianza del rispetto e della tutela dell’immenso valore della Cultura, dell’Arte e del patrimonio Archeologico dell’intera Umanità.

È stato infatti possibile realizzare tale performance grazie alla collaborazione del MIBACT, del Parco Archeologico del Colosseo e del Gruppo Acea e le immagini montate, durante la notte, sono state lanciate in anteprima mondiale dal TG1 delle 13,30 seguito da più di 5 milioni di telespettatori.