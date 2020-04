Castello D’Annone: “Spesa Sospesa” il progretto solidale a sostegno delle famiglie

L’abitudine tutta partenopea di lasciare un caffè pagato (sospeso) al bar, è un gesto nobile e antico compiuto in anonimato da persone di buon cuore che vogliono dare l’opportunità anche ai più poveri di poter gustare il classico espresso napoletano.

Questo gesto simbolico è stato “trasferito” all’interno del settore alimentare, ispirando la realizzazione di progetti di “Spesa sospesa” di solidarietà urbana sociale al fine di realizzare un programma di autosostentamento volto a promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, cercando di sostenerle proprio attraverso i beni di prima necessità.

L’Amministrazione comunale di Castello di Annone, nell’ottica di aiutare quella fascia di popolazione che già versava in situazioni critiche prima dell’emergenza Covid-19 ed in attesa che il Governo delinei tempi, modi e strumenti per poter procedere alla distribuzione dei fondi oggetto dell’ultimo decreto relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare, ha promosso un’originale iniziativa: la “SPESA SOSPESA”.

La Panetteria Conti, il panificio Mainardi, l’alimentari Il Botteghino, la Macelleria Fungo, la Macelleria Canobbio ed il Supermercato Gulliver, doneranno infatti generi alimentari e presso gli stessi esercizi i cittadini potranno donare beni di prima necessità acquistati.

La Protezione Civile si occuperà quindi del ritiro delle derrate alimentari e della relativa distribuzione alle famiglie in difficoltà individuate.

Una importante iniziativa solidale che è stata colta con grande entusiasmo dagli esercenti, rispondendo positivamente all’appello del Sindaco Silvia Ferraris che, a nemmeno un anno dall’inizio del mandato, si è trovata a dover affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Oltre all’ovvia collaborazione con la Protezione Civile, la Ferraris ha anche siglato una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Protezione Civile, presente sul territorio per garantire attività di supporto al controllo delle misure di distanziamento sociale e di sicurezza.