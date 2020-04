Canelli, annullata la Festa di Primavera

A Canelli l’emergenza sanitaria vede costretta l’Amministrazione comunale a rivedere la programmazione degli eventi pianificati sul territorio.

Così il prossimo 3 maggio la festa di Primavera non ci sarà, era la prima di un ricco calendario 2020.

La Manifestazione, prevedeva un offerta merceologica di qualità, in collaborazione con l’Associazione Crocetta Più, degustazioni enogastronomiche ed intrattenimenti diversificati per grandi e piccini.

L’Amministrazione è speranzosa in una parziale riapertura delle attività e della fine di alcune restrizioni con cui, ormai da molto tempo, tutti stiamo convivendo.

“Speriamo quindi che si realizzi una virtuale “Festa di Primavera”, intesa come ripresa e rinascita ad una seppur graduale normalità. Stiamo lavorando per riprogrammare la stagione estiva, mantenendo un costante collegamento con gli enti preposti, per capire opportunità e tempistiche”, dichara l’assessore alle manifestazioni Giovanni Bocchino.