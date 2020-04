Canale, l’azienda Peletto dona beni di prima necessità

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, presso la Caritas insieme con il presidente Alberto Cirio e al vice di Giunta Fabio Carosso, ha partecipato alla donazione di beni di prima necessità per 35mila persone, da parte dell’azienda cuneese Peletto.

“Un gesto di solidarietà molto significativo in tempo di Coronavirus, per fortuna la generosità di molte aziende si sta manifestando in modo importante. Donare per permettere ad altri di stare meglio è un gesto bellissimo e semplice allo stesso tempo. Un grazie alla Caritas per il suo incessante impegno sul territorio verso le fasce più deboli della popolazione”, ha dichiarato Allasia.

La Peletto è un’azienda specializzata in finiture edili e restauro conservativo che prima dell’emergenza sanitaria da qualche anno si era legata al mondo dei motori per pubblicizzare il suo marchio. È nato infatti un vero e proprio “Peletto racing team”, a cui hanno preso parte molti campioni in ambito rallystico e la squadra corse di Paolo Simoncelli in Moto Gp di cui la Peletto è sponsor, allo scopo di promuovere attività benefiche in occasione delle manifestazioni sportive.

In questo momento di emergenza l’azienda ha deciso di devolvere una parte del budget destinato alle corse per l’acquisto di beni di prima necessità per chi ne ha bisogno. Quella di oggi è stata la prima consegna e ha coinvolto la Peletto Racing Team per la distribuzione.