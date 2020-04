Campagna Amica: farine e ortaggi per aiutare chi è in difficoltà

Come promesso, questa mattina Coldiretti Asti ha provveduto alla consegna, alla mensa sociale del Comune di Asti, di un nuovo carico della “Spesa Sospesa”.

L’iniziativa partita la settimana scorsa prosegue quindi a cadenza settimanale. I prodotti di eccellenza sono offerti grazie al buon cuore di alcuni produttori agricoli aderenti a Campagna Amica e ai loro clienti che hanno lasciato un acquisto “in sospeso”.

Di buon mattino, farine e ortaggi sono stati consegnati dal direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia, e dal responsabile provinciale di Campagna Amica, Enrico Lorenzato, direttamente nelle mani dei responsabili dell’Associazione “Il Dono del Volo”, la presidente Caterina Calabrese e l’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto.

“Dopo la consegna effettuata prima di Pasqua – rileva Furia – abbiamo ricevuto una forte adesione alla nostra iniziativa, molti produttori agricoli ci hanno contattato, alcuni consumatori hanno aderito sottoscrivendo una donazione e diversi clienti delle aziende agricole hanno appositamente acquistato per fare beneficenza in linea col vero spirito della spesa sospesa”.

“E’ veramente un bel segnale – rimarca il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – e questo ci sprona a proseguire con ancora maggiore determinazione. Anche perché l’agricoltura non si ferma, noi continuiamo a lavorare, anche per salvaguardare la natura, i territori e l’ambiente. Diciamo che i nostri compiti vanno oltre alle esigenze prettamente economiche e di bilancio delle aziende, tutti dobbiamo essere consapevoli che come gli agricoltori devono accudire comunque i loro animali e le loro piante, anche l’intera società ha il dovere di aiutare chi è in difficoltà e non riesce a superare da solo questo periodo di emergenza economica”.

Tutti coloro che intendono aderire alla “Spesa Sospesa” di Coldiretti Asti possono lasciare in “sospeso” un acquisto nei punti vendita e nelle botteghe di Campagna Amica dell’Astigiano, compresi gli acquisti effettuabili con le 29 aziende agricole astigiane aderenti alle consegne a domicilio. Inoltre è possibile moltiplicare le offerte solidali di Campagna Amica Coldiretti Asti attraverso una sottoscrizione libera in denaro versando sull’apposito conto della Fondazione Campagna Amica (Iban: IT43V0200805364000030087695) indicando come causale “Spesa sospesa – Nome, cognome e indirizzo completo del donatore, in modo da indirizzare l’offerta nella nostra provincia”.

Le consegne di Coldiretti alla Mensa Sociale del Comune di Asti, sempre attraverso i volontari dell’Associazione Il Dono del Volo, proseguiranno quindi la prossima settimana.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.asti.coldiretti.it .