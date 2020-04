Camion nel fosso a Serravalle d’Asti, strada bloccata

Da qualche ora un camion con cisterna è bloccato sulla ex statale Asti-Chivasso nei pressi di Serravalle. Il mezzo, per cause da accertare, è finito con le ruote nel fosso e sono in corso le operazioni per riuscire a rimuoverlo per liberare la strada.

Sul posto è presente una gru. Testimoni riportano della presenza di un secondo camion che darebbe supporto alle operazioni per lo svuotamento della cisterna, contenente mangimi. La strada è chiusa ed il traffico è deviato su strada Santena, una parallela alla statale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.