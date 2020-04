Buttigliera d’Asti ricorda la 75a Festa della Liberazione (Video)

Anche Buttigliera d’Asti si è unita virtualmente per la commemorazione del 75° anniversario della Liberazione, che si è celebrata questa mattina. Così come altri 103 sindaci dell’Astigiano, anche Guido Fausone ha ricordato la Liberazione leggendo ad alta voce la poesia “Una sera di sole” in contemporanea con i suoi colleghi.

“Grazie ai ragazzi per i disegni e ai rappresentanti degli Alpini e A.N.P.I.” è il commento del Primo Cittadino.