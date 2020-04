Buttigliera d’Asti, aggiornamenti sul Covid-19: “situazione stabile ma il contagio persiste”

Il Sindaco di Buttigliera d’Asti, Guido Fausone, illustra con un rapido aggiornamento la situazione del contagio Covid-19 nel suo Comune alla data di oggi, 21 aprile.

Ad oggi il paese ha 1 positivo a domicilio, 6 dimessi in quarantena, 4 guariti e una persona in post ricovero. “Complessivamente la situazione è stabile, ma il contagio persiste. Non abbiamo deceduti, fortunatamente.” – commenta proseguendo con un aggiornamento anche sulle strutture ed un pensiero per i suoi abitanti: “La situazione della casa di riposo e della comunità soggiorno Maria Teresa è sotto controllo e non desta preoccupazione. Un augurio di pronta guarigione ai malati e tanta pazienza a chi è a casa.”