Autismo: Istituzioni e servizi uniti per l’inclusione

In occasione delle XIII Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Ylenia Serra sottolinea come sia ancor più sentita, nell’attuale situazione di emergenza, la necessità che Istituzioni e servizi continuino a collaborare per porre in essere misure e interventi nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

“La situazione d’isolamento forzato nella quale siamo costretti – dichiara la garante – grava sulle loro condizioni di vita in maniera quanto mai potente e incisiva. Per questo è necessario agire in fretta per salvaguardare il loro equilibrio, favorire il loro benessere psico-fisico e renderli sempre più inclusi all’interno nella società”.

Istituita nel 2007 dall’Assemblea generale dell’Onu, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, come ha ricordato recentemente il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, intende richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.