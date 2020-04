Attivo lo sportello InfoHzone per i giovani della città di Alba

Il comune di Alba comunica che le attività ed i servizi offerti dallo sportello InfoHZone proseguono sulle piattaforme social, via mail all’indirizzo infohzone@comune.alba.cn.it oppure al numero telefonico 3452668741 (il martedì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00).

L’Assessore alle Politiche Giovanili e Vicesindaco Emanuele Bolla sottolinea: “Lo sportello InfoHzone è un punto di riferimento per i ragazzi e le loro famiglie e offre informazioni sulle maggiori aree di interesse giovanile come la scuola e la formazione, il lavoro e il tempo libero.

Ricordo che è disponibile anche in questo momento di emergenza il servizio di assistenza allo studio. Gli operatori hanno infatti raccolto nel tempo un elenco di persone che si sono rese disponibili e che possono essere contattate tramite i riferimenti dell’InfoHzone da chi ha questo tipo di necessità.

Resta chiuso il Centro Giovani HZone di piazzale Beausoleil, ma non si arrestano le politiche giovanili che il mio Assessorato sta portando avanti con impegno, orientandole per rispondere al meglio alle mutate esigenze dei giovani costretti ad affrontare questo difficile momento.”