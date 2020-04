Asti, voleva vendere mascherine pericolose per la salute a prezzi esorbitanti: scoperto dalla Guardia di Finanza

Importante operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Asti, nel quadro del più ampio dispositivo messo in atto a presidio del sistema economico- finanziario per fronteggiare lo sfruttamento illecito in questa fase di emergenza sanitari.

Le Fiamme Gialle astigiane, nei giorni scorsi, all’esito di un’attenta attività di monitoraggio ed analisi corroborata da mirati appostamenti hanno intercettato una pratica commerciale speculativa illecita posta in essere da un astuto imprenditore intento a commercializzare dispositivi sanitari di protezione a prezzi esorbitanti, con conseguente alterazione del mercato dei beni essenziali e dei dispositivi di uso medicale e sanitario.

L’imprenditore, di origine cinese, aveva ritirato un’ingente quantità di mascherine “chirurgiche” acquistate da un fornitore italiano, risultate completamente prive sia del marchio “CE”, nonché in palese violazione delle comunicazioni e autorizzazioni sanitarie previste dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, quindi completamente illegali e nocive per la salute.

Accertato che tali Dispositivi di Protezione Individuale non erano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, gli stessi venivano posti sotto sequestro e al titolare dell’attività commerciale veniva irrogata una sanzione amministrativa fino a 36.000 €.

La tempestività dell’intervento delle fiamme gialle ha fermato sul nascere l’insidioso e cinico intento fraudolento dell’imprenditore, il quale avrebbe rivenduto a inconsapevoli cittadini astigiani, a prezzi esorbitanti i dispositivi di protezione facciale non idonei né sicuri per proteggersi dall’epidemia. Per di più, lo stesso ha confessato candidamente ai Finanzieri di aver acquistato l’intera fornitura delle mascherine “in nero”, quindi in evasione delle imposte dovute.

Sono in corso attività investigative finalizzate a ricostruire la filiera di commercializzazione illegale dei dispositivi che conduce al di fuori della Regione Piemonte, allo scopo di individuare ulteriori responsabili delle condotte illecite anche di natura economico- finanziaria.

Prosegue l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni criminali nell’attuale scenario emergenziale, anche con una decisa implementazione dell’azione di controllo del territorio da parte delle pattuglie, sotto il duplice profilo sanitario e di sicurezza pubblica, a tutela della cittadinanza indotta a ricercare freneticamente i dispositivi di protezione individuale a rischio della salute, senza tralasciare l’attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illecito di matrice economica in ragione dei precipui compiti di polizia economico-finanziaria.