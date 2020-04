Asti, Vitamin Store è aperto e consegna a domicilio

Vitamin Store è aperto ed è a disposizione per spedizioni e consegne a domicilio.

Il negozio di integratori alimentari per sport e benessere di corso Savona 143 ad Asti si è infatti organizzato per continuare a fornire i prodotti a chi, anche in questo periodo difficile, vuole prendersi cura di sè stessi e delle propria forma fisica, messa a dura prova dalla maggiore sedentarietà e stress, o che riesce comunque a fare sport per mantenersi in allenamento con attrezzature casalinghe.

Nik è a disposizione su appuntamento, per organizzare spedizioni e consegne a domicilio, nel massimo rispetto delle disposizioni vigenti previste dai DPCM per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Per saperne di più chiama il 393.5906967.