Asti si adegua alle disposizioni regionali: la nuova ordinanza del sindaco sulle chiusure a Pasqua e Pasquetta

Preso atto dell’ordinanza emessa ieri dalla Regione Piemonte, la numero 41, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si adegua e nella giornata di oggi ha emesso la nuova ordinanza in merito alla chiusura dei negozi nei giorni di Pasqua, domenica 12 aprile, e Pasquetta, 13 aprile.

“Considerato che questa Amministrazione ritiene che sarebbe comunque opportuna la chiusura per l’intera giornata di domenica 12 aprile, ma ritiene altresì necessario adeguarsi e conformarsi alle indicazioni regionali assicurando in tal modo uniformità di norme sul territorio, sia per veicolare informazioni chiare ed omogenee alla popolazione ed agli esercenti, sia per agevolare il compito degli operatori di polizia chiamati ad applicare le disposizioni adottate” si legge nell’ordinanza si dispone

1) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nella giornata del 12 aprile a partire dalle ore 13 e del 13 aprile 2020 per tutta la giornata, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e degli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari, che osserveranno i propri orari di apertura e turnazioni.

2) Gli avventori per accedere agli esercizi commerciali dovranno indossare guanti e mascherina, ove fossero sprovvisti di guanti sarà cura dei titolari o dei gestori mettere a disposizione gel disinfettanti per le mani, che dovranno essere utilizzati dai clienti in entrata.

Prima ancora che venisse emanata l’ordinanza dalla Regione, Rasero ieri aveva già invitato i negozi e i supermercati a restare chiusi anche domenica mattina, invito che verrà ribadito anche durante la diretta facebook di stasera; al momento il sindaco aggiorna che Pam, Esselunga, Penny Market, Despar gruppo 3A, Mercató, Lidl Italia e Unes hanno già confermato la chiusura per tutta la giornata di domenica.