Asti: riapre Bricco Roasio e riprende la cura del verde pubblico, gli altri cantieri al via probabilmente dopo il 3 maggio

Maggiore movimento in città in questi giorni, visto che il cantiere di posa della fibra ottica ha interessato la zona di piazza Alfieri . Abbiamo fatto il punto della situazione dei lavori con l’assessore Stefania Morra.

“Molti cantieri sono ancora chiusi – ha affermato – ma in alcuni si è ricominciato a lavorare appena si è potuto. Sono riaperti per esempio il cantiere del plesso scolastico della Buonarroti così come quello di Palazzo Mandela. E ‘ notizia di ieri, infine, la fine dei lavori a Bricco Roasio, con la conseguente apertura della strada. In tutti questi cantieri non abbiamo perso tempo e non appena le condizioni di sicurezza ce l hanno permesso, abbiamo riaperto perché li riteniamo essenziali”.

Fermo ancora il cantiere di piazza Alfieri, che vedrà l’installazione di due rotonde per il nuovo piano di viabilità sulla piazza: “Cercheremo di aprirlo il prima possibile – continua Morra – plausibilmente dopo il 3 maggio”.

E’ ripartita invece dopo Pasqua l’attività di cura del verde cittadino, con la manutenzione anche dei parchi pubblici, attualmente chiusi.

Non si è mai fermato invece il lavoro di posa della fibra ottica, che sicuramente, visto lo scarso traffico di queste settimane, è stato poco impattante sulla viabilità cittadina.