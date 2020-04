Asti, raccolta rifiuti regolare nel giorno di Pasquetta

Lunedì 13 aprile, festività di Pasquetta, gli operatori del servizio Igiene Urbana di Asp saranno eccezionalmente al lavoro, a causa dell’emergenza epidemiologica, per effettuare la raccolta dei rifiuti, porta a porta, in città e nelle frazioni a causa dell’emergenza epidemiologica.

Nel centro cittadino, dalle ore 7, verrà effettuata la consueta raccolta dell’organico.

Nella zona cittadina 1 (zone di corso Alba, corso Venezia, corso Savona, Via Torchio, Villaggio San Fedele e vie limitrofe) saranno regolarmente svuotati dalle ore 13 i contenitori di organico e indifferenziato. Il contenitore verde per la raccolta di potature e ramaglie dovrà, invece, essere esposto sulla strada comunale entro le ore 13.

Nella zona cittadina 4 (zone corso Dante dai civici 122/133, via Petrarca, via Conte Verde e vie limitrofe) saranno regolarmente svuotati a partire dalle ore 13 i contenitori di organico e carta. Il sacchetto per la raccolta di plastica e lattine dovrà, invece, essere esposto sulla strada comunale entro le ore 13.

A differenza di quanto precedentemente comunicato, verrà inoltre effettuata la raccolta dell’indifferenziato nella zona frazionale 1 (corso Alessandria (dai numeri 334/347), frazione Quarto Inferiore, frazione Quarto Superiore, frazione Valenzani, strada Valcossera, frazione Castiglione, località Valterza, località Pontesuero, frazione Portacomaro Stazione, località Poggio, località Valleversa). L’esposizione dei contenitori dovrà essere effettuata sulla strada comunale entro le ore 6.