Asti, prorogate le limitazioni del numero di passeggeri nel trasporto pubblico e la chiusura dei cimiteri

Dopo la firma del nuovo DPCM del 10 aprile da parte del premier Conte, che proroga le misure restrittive fino al 3 maggio, anche Asti si adegua.

Nella giornata di oggi sono state emanate le ordinanze 28 e 29 in cui vengono prorogate le limitazioni già in vigore per il trasporto pubblico e per i cimiteri.

Fino al 3 maggio resta in vigore

– la limitazione della presenza contemporanea dei passeggeri sui mezzi pubblici del Trasporto pubblico locale in numero massimo di 10 (dieci) per mezzo con l’accesso dei passeggeri avviene come già stabilito dalla porta posteriore del mezzo, al fine di evitare la vicinanza con il conducente e permettere il conteggio del numero totale degli stessi;

– l’attesa contemporanea alle fermate del Trasporto pubblico locale da parte di più di due persone, nel rispetto comunque della distanza minima interpersonale di un metro

– la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali urbano e frazionali tutti, stabilendo che sarà comunque garantita l’erogazione dei servizi funebri di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione.

L’erogazione dei suddetti servizi all’interno dei cimiteri comunali anche nella giornata di domenica, qualora l’evolversi della situazione epidemiologica, dato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dovesse determinare l’incremento dei casi di decesso all’interno del territorio del comune di asti.

Per quanto riguarda i cimiteri nell’ordinanza sono riepilogati i seguenti avvertimenti

– Non è pertanto consentito l’accesso ai cittadini per la visita ai propri defunti

– L’apertura dei cimiteri da parte del Gestore Asp spa è consentita esclusivamente per le operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione

– Le operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione dovranno avvenire alla presenza di massimo due familiari o parenti del defunto e di un eventuale ministro di culto religioso, degli operatori delle imprese di onoranze funebri dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch’essi dotati di adeguati DPI, nel rispetto scrupoloso della distanza minima di un metro tra i presenti

– Non è consentito l’accompagnamento del feretro né all’interno né all’esterno dei cimiteri

– Non sono consentite altre cerimonie funebri e commemorative in nessuna forma e in nessuna area dei cimiteri

ordinanza n. 28 proroga chiusura cimiteri

Ordinanza passeggeri max TPL II° proroga.dotx (3)