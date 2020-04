Asti, positivo al Covid19 va a lavorare in un altro comune astigiano

Era stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo, ma prima che gli venisse notificata l’ordinanza è uscito dalla sua abitazione di Asti per recarsi regolarmente al lavoro in un altro comune astigiano mettendo a rischio la salute dei suoi colleghi.

A raccontare il fatto è stato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, durante la sua diretta facebook: “E’ un episodio grave, la polizia municipale stava consegnando ad una persona risultata positiva l’ordinanza dell’ASL di stare a casa isolato (inizialmente l’ordinanza la faceva il sindaco, adesso la fa l’Asl e noi diamo il servizio di consegna tramite la polizia municipale), ma non ha trovato questa persona, in casa c’era solo il figlio che ha provato a fingersi il padre, fortunatamente la nostra polizia municipale ha fiutato che c’era qualcosa che non andava. Subito ci siamo sentiti con i Carabinieri, con l’Asl ed è venuto fuori che quella persona che era positiva era andata tranquillamente a lavorare in un altro comune della Provincia di Asti, mettendo a rischio di contagio i suoi colleghi.”

Immediato ovviamente l’intervento delle forze dell’ordine come spiega ancora Rasero: “Siamo subito intervenuti, sia con le forze dell’ordine che con l’Asl e il Sisp e ora questa persona avrà delle conseguenze importanti. Si tratta di un caso, di una persona irresponsabile che se ne è ‘fottuto’ delle disposizioni di legge, ed è andato a contattare altre persone.”