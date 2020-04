Asti, Passepartout chez tois continua con un incontro dedicato alla musica dei Queen

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto degli autori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Prossimo appuntamento domenica 5 aprile alle 17 Antonio Pellegrini, introdotto da Alexander Macinante, parla del suo libro “Italian Rhapsody – L’avventura dei Queen in Italia” (Chinaski), dove racconta la storia del celebre gruppo inglese dagli esordi, approfondendo il rapporto di amore reciproco tra i componenti e il nostro paese. Il volume riporta aneddoti, curiosità, interviste e foto rare, oltre a una selezione di articoli tratti da riviste italiane. Non mancano i vari progetti portati avanti negli anni da Brian May e Roger Taylor e i nuovi concerti a nome “Queen +”, fino all’uscita di “Bohemian Rhapsody”, il film campione di incassi dedicato alla figura del compianto Freddie Mercury.

Antonio Pellegrini, genovese, lavora presso l’Ufficio Comunicazione e Marketing del Comune di Genova. Musicista e scrittore, ha pubblicato nel 2016 il libro “The Who e Roger Daltrey in Italia”. Alexander Macinante, astigiano, è giornalista, scrittore e cantautore. Ha pubblicato due libri e diversi dischi, ultimo dei quali la raccolta “Non è mai successo”, disponibile anche su Spotify.

Il calendario di aprile di Passepartout chez tois continua con molti autori, giornalisti e relatori, alcuni dei quali hanno anche partecipato a Passepartout en hiver, che si sono gentilmente prestati all’iniziativa, sempre alle 17: mercoledì 8 aprile Laura Calosso presenta il suo ultimo romanzo “Due fiocchi di neve uguali” (SEM), mentre lunedì 13 aprile a grande richiesta torna Massimo Cotto con nuove storie tratte dal suo “Decamerock” (Marsilio Editori). Domenica 19 aprile Pier Giorgio Bricchi è protagonista dell’incontro “Divagazioni semiserie di un appassionato d’opera” e mercoledì 22 aprile la giovane archeologa Arancia Boffa parla di “Sant’Anastasio tra età romana e medioevo”, mentre domenica 26 aprile il Generale Antonio Borgia affronta il tema “Donne di mafia”.

Inoltre ogni sabato alle 17 in diretta Facebook Chiara Buratti presenta “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi”, un ciclo di letture sull’alfabeto della bellezza a cura dell’attrice.

L’iniziativa si affianca alle “videofavole” per i più piccoli raccontate da Mauro Crosetti, alle pillole di Leggermente, le letture ad alta voce a cura di Ileana Spalla e delle attrici della Casa del Teatro 3, oltre al gioco fotografico #unlibrosulcomodino dove tutti sono invitati a postare su Facebook e Instagram le foto dei libri che stanno leggendo con l’hashtag #cosaleggo.

Per gli aggiornamenti sul calendario degli eventi online:

www.facebook.com/BibliotecaAstense , www.facebook.com/PassepartoutFestival .

I video di Passpartout chez tois sono disponibili anche sul canale YouTube di Passepartout Festival.