Asti, “molto rumore per nulla” nella prima giornata di riapertura dei mercati (foto)

Molto rumore per nulla. Fiumi di inchiostro (virtuale) sui social network versati per una polemica, quella legata alla riapertura dei mercati cittadini, che si risolve in queste foto pubblicate sotto.

Oggi in piazza del Palio è arrivato un solo banco, rispetto ai tre previsti come da comunicazione del sindaco nei giorni scorsi. I clienti potevano accedere due per volta all’area mercatale, solo con mascherina e guanti. A vigilare sul corretto rispetto delle norme del distanziamento sociale, i membri dell’associazione nazionale alpini e una pattuglia della polizia locale, che non ha riscontrato alcun problema nella mattinata.

Domani il mercato si sposta in via Gozzano, mentre da mercoledì, se non verranno riscontrati problemi, ci sarà il mercato “grande” ortofrutticolo di nuovo in piazza campo del Palio.