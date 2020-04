Asti, Mario Malandrone: “Covid-19 e informazioni: Vorremmo sapere di più”

Rieviamo e pubblichiamo.

Come Consigliere Comunale avrei potuto girare per poter adempiere al mio ruolo, ho fatto un atto di fiducia, mi son fidato ho cercato di “restare a casa” anche per dare l’esempio, ma ho sempre posto domande, sempre sollevato interrogativi in modo civile. Me lo chiedevano cittadini e lo ho fatto.

Ovvio mi sono affidato a chi in qualche modo ha preso sulle spalle il controllo della città, alle Istituzioni e ovviamente ho preso per buone le veline, i dati e ho condiviso anche discutendole decisioni. Il racconto sulla gestione da parte della Regione, delle Asl, delle RSA fatta da diversi organi e in primis dalle Istituzioni è ben diverso da ciò che stiamo percependo ora.

Mi auguro che le verifiche vengano fatte ovunque e non solo nei supermercati, che RSA, Pronto soccorso e reparti vengano trasparentemente raccontati. Chiedo si faccia luce sulle discrepanze tra dati forniti da Nursid e Asl su operatori positivi. Vorrei potermi fidare delle persone a cui ho dato fiducia e ora vorrei sapere esattamente dati reali, situazioni reali in primis dal Sindaco, dall’Asl e da chi gestisce RSA e tavoli a vario titolo. Tavoli a cui chiaramente all’opposizione non è permesso partecipare.

Mario Malandrone – Consigliere Comunale Ambiente Asti