Asti in Rosa 6 rinviata a data da destinarsi

La manifestazione prevista per domenica 19 aprile 2020 ad Asti è posticipata a data da destinarsi sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’emergenza epidemiologica d Covid-19, .

“La situazione di incertezza che, a diverso titolo, ognuno di noi sta vivendo con apprensione, porta in secondo piano la necessità di riunirci, mettendo davanti a tutto la responsabilità di dover tutelare il diritto alla salute di ognuno. Auspicando di poterci incontrare ancor più numerosi, in un clima disteso per condividere con maggior serenità la sesta edizione di questa camminata non competitiva, il cui programma resterà invariato, e in attesa di poter fornire ulteriore dettagli, la LILT Associazione Provinciale di Asti- ODV insieme a tutti partner organizzatori, ringraziano per la comprensione e per il supporto”, dichiara l’organizzazione.

La camminata per le donne è organizzata dalla LILT di Asti in collaborazione con Provincia di Asti, Consigliera di Parità, Comune di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità, Assessorati all’Istruzione e allo Sport, CONI, Ufficio Scolastico Territoriale, Coldiretti Asti.