Dopo un primo rinvio della data iniziale, l’8 marzo, domenica 19 aprile avrebbe dovuto svolgersi Asti in Rosa 6, la manifestazione organizzata da LILT Associazione Provinciale di Asti – ODV, in sinergia con Provincia di Asti, Consigliera di Parità, Comune di Asti, Commissione Comunale Pari Opportunità, Assessorati all’Istruzione e allo Sport, CONI, Ufficio Scolastico Territoriale di Asti, Federazione Provinciale Coldiretti di Asti, a sostegno della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori di Asti.

“Purtroppo la manifestazione è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi – commentano in casa LILT – a causa del perdurare dell’emergenza coronavirus, ma, nell’attesa della camminata vera e propria, domenica si è concretizzata, con il supporto tecnico e organizzativo di Ivo Anselmo, agente pubblicitario, la Asti in Rosa 6 Virtuale.”

L’appello a partecipare, lanciato nei giorni precedenti, è stato raccolto da molti cittadini che domenica hanno pubblicato sui social la loro fotografia con la t-shirt dell’evento e lo slogan “A casa oggi ci sono, ad Asti in Rosa domani ci sarò” .

“L’ampia condivisione dell’evento virtuale ha riempito il cuore dei volontari di fiducia e speranza. – proseguono i promotori – Si tornerà presto a camminare, a vedere i colori del mondo brillare più di prima, ad ammirare l’arcobaleno. I cieli grigi sono solo nuvole di passaggio! Domenica si è camminato così….. presto si tornerà a camminare tutti insieme per la vita, per la salute, per la prevenzione e sarà un’emozione unica! Distanti….. ma uniti con il cuore in un grande abbraccio collettivo.”

