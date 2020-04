Come anticipato nei giorni scorsi sia dai comunicati della Regione Piemonte che dal sindaco Rasero durante la diretta facebook, grazie all’intervento dell’esercito sarebbe iniziata la sanificazione nelle RSA piemontesi.

Su richiesta dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nuclei di disinfettori della Brigata Alpina “Taurinense”, specializzati e addestrati nelle attività di disinfezione condotte anche in vari Teatri Operativi esteri, stanno effettuato oggi un’importante attività di sanificazione a favore della “Casa di Riposo Città di Asti” in cui, nei giorni scorsi, sono stati registrati casi di positività al COVID-19.

L’intervento, iniziato nella mattinata dagli Alpini, è particolarmente impegnativo per l’ampiezza della struttura.

I protocolli per la disinfezione preventiva utilizzati dal personale militare prevedono due fasi distinte. Nella prima fase viene operata la detersione degli ambienti, mediante l’utilizzo di sali di ammonio quaternari, che, oltre a pulire e rimuovere lo sporco dalle superfici trattate, permette l’attivazione delle sostanze utilizzate successivamente. La seconda fase prevede la disinfezione, mediante l’ipoclorito di sodio, ossia la candeggina, con lo scopo di rimuovere e uccidere gli agenti biologici con una funzione biocida.

Le attività odierne rientrano in un piano di interventi che in questi giorni i militari dell’Esercito stanno svolgendo a favore di decine di Residenze Sanitarie Assistenziali in tutte le ASL piemontesi, per sanificare circa 2.700 posti letto.