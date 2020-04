Asti, emergenza Coronavirus: annullati i mercati del 25 aprile e 1° maggio

In riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte del 13 aprile 2020, le nuove disposizioni consentono lo svolgimento dei mercati con l’obbligo di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti e sotto il controllo della Polizia Municipale.

Perciò è stato creato un calendario di svolgimento dei vari mercati cittadini e rionali, prevedendo per ogni giorno della settimana (dal lunedì al sabato) una bilanciata rotazione.

A causa delle festività del sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio il Comune di Asti ha disposto che i mercati non saranno effettuati, né saranno anticipati ai giorni non festivi precedenti, si fa riferimento a quelli di piazza del Palio (del sabato) e i mercati di piazza Catena e di via Pavese (del venerdì).

La motivazione è che dovrebbero essere anticipati ai giorni precedenti non festivi, sovrapponendosi in tal modo a quelli già programmati per tali giornate e visto che tale anticipo modificherebbe gli equilibri di svolgimento dei mercati, si è deciso per l’annullamento.

Le violazioni all’ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.