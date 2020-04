Asti, deliberato dalla giunta comunale il rinnovo dei contratti di servizio dell’Asp

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria, la giunta del Comune di Asti è andata avanti affrontando la spinosa questione dei contratti di servizio Asp, seppur con attività “nell’ombra”, per non distogliere l’attenzione dai fatti legati al Covid-19.

Risale infatti allo scorso 7 aprile la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 in cui, su proposta dell’Assessore alle Partecipate Mario Bovino, all’unanimità è stato deliberato il rinnovo dei contratti di servizio, che erano scaduti il 31/12/2016.

“Con i contratti scaduti nel 2016, come potevamo pretendere dall’Asp servizi migliori se i contratti non erano a posto?” commenta ad ATnews l’assessore Bovino, raggiunto telefonicamente dalla redazione dopo aver consultato l’Albo Pretorio. E a chi lo ha attaccato per il suo silenzio durante il dibattito dei mesi scorsi, l’Assessore risponde: “Le parole non contano, contano i fatti”.

Come indicato nel documento, consultabile in calce, su proposta di Mario Bovino la giunta all’unanimità ha deliberato “di procedere all’avvio per il rinnovo dei seguenti Contratti di servizio affidati ad ASP S.p.A.:

-gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;

-gestione dei servizi cimiteriali;

-regolamentazione del sistema integrato dei servizi alla mobilità;

attualmente in proroga tecnica, per una durata pari a diciotto mesi dalla data della sottoscrizione degli stessi.

Nella stessa delibera si precisa che “la sottoscrizione dei suddetti contratti, che costituiscono mero strumento di gestione operativa dei servizi affidati alla società mista, ASP S.p.A., non costituisce in alcun modo riconoscimento, neppure implicito, di aumento della durata del socio di minoranza, NOS S.p.A.”

La stessa delibera dà mandato al competente dirigente del Settore Patrimonio Ambiente e Reti del Comune di Asti di procedere con l’invio delle proposte di contratti di servizio all’Asp e procedere agli adempimenti per dare attuazione alla delibera.

Per consultare la delibera clicca QUI.