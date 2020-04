Asti, cronaca di ordinaria inciviltà ai tempi del coronavirus

Nonostante l’emergenza coronavirus costringa molti astigiani a restare in casa, non mancano gli episodi di inciviltà.

Dopo i diversi appelli del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, durante le sue dirette facebook al rispetto del decoro pubblico, è di oggi la segnalazione di un nostro lettore di quanto ha trovato e fotografato lungo la tangenziale di Asti in direzione Portacomaro subito dopo la galleria, in località Valleversa.

Ringraziamo il nostro segnalatore e invitiamo i nostri lettori a segnalarci casi simili, perchè non ci stancheremo di mettere in evidenza questi episodi e di ricordare che per quanto riguarda la raccolta rifiuti ad Asti è possibile trovare tutte le informazioni sul sito dell’Asp (https://www.asp.asti.it/igiene-urbana/raccolta-differenziata/), ricordando che l’Asp in questo periodo di emergenza ha sempre garantito il regolare servizio di raccolta rifiuti.

Le uniche variazioni di questo periodo riguardano le modalità di raccolta rifiuti per chi è positivo o in quarantena obbligatoria (clicca QUI per come fare la raccolta rifiuti) e la chiusura dell’Ecocentro, chiuso al pubblico per l’emergenza COVID-19, e disponibile solo per le aziende autorizzate al conferimento previo appuntamento telefonico al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Ricordiamo inoltre che è anche sospeso il ritiro degli ingombranti a domicilio e la distribuzione dei sacchetti, contenitori e cassonetti.