Asti, con il progetto AmazonForest le tisane e gli infusi di Naturaleza

La foresta amazzonica è un microcosmo armonico ma non è un museo a cielo aperto. Da secoli la presenza umana ha saputo far parte di questo delicato equilibrio con attività rispettose di questo unico e particolare habitat.

Dal mese di ottobre scorso la Cooperativa Della Rava e Della Fava ha voluto dare spazio e visibilità proprio a quelle attività economiche presenti in Amazzonia che da anni hanno saputo coniugare economia e preservazione della foresta perchè questo è possibile. Dopo la storica esperienza di Candela impegnata nella raccolta delle noci spontanee con il prezioso lavoro dei castaneros, dal 18 al 30 aprile alla Bottega di via Cavour 83 in Asti si andrà a conoscere un’altra realtà produttiva amazzonica.

Si tratta di NATURALEZA un’organizzazione eco-sociale boliviana specializzata nella preparazione di infusi di frutta fresca e di erbe officinali, impegnata nella tutela della biodiversità andino-amazzonica. Ai suoi campesinos offre salari giusti, corsi di formazione, progetti di sviluppo per le comunità; è nata con l’obiettivo di creare un’economia concreta ed alternativa al narcotraffico locale. Raggruppa 300 contadini che curano coltivazioni biologiche di camomilla ed erbe medicinali per preparare tisane e coltivazioni di ananas e mele di antiche varietà autoctone per trasformarle in pregiati infusi.

Amazon Forest è il progetto Rava e Fava per conoscere le produzioni di eccellenza dell’Amazzonia che lavorano quotidianamente contro la deforestazione.

AMAZON FOREST – NATURALEZA 04-2020pdf