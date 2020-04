Asti, con il nuovo Sportello Unico Digitale le pratiche edilizie si presentano online

E’ stato presentato oggi pomeriggio, venerdì 3 aprile, con una videoconferenza lo Sportello Unico Digitale dell’Edilizia, il portale che consentirà di presentare le pratiche edilizie.

Alla conferenza stampa, indetta dal Comune di Asti nella persona del vicesindaco Marcello Coppo, sono intervenuti anche i rappresentanti degli ordini degli Architetti, dei Geometri e degli Ingegneri.

Autenticazione, presentazione e invio delle pratiche online: lo Sportello Unico Digitale dell’Edilizia è lo strumento che consente di presentare e gestire telematicamente le pratiche legate all’edilizia residenziale in modo rapido e sicuro, come previsto dal Testo Unico dell’Edilizia.

Il SUE è il riferimento e il punto di accesso per professionisti e privati cittadini: riceve e gestisce tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti l’edilizia privata. Con il portale, la documentazione che fino a poco tempo fa si doveva presentare in più copie cartacee presso gli uffici comunali, oggi si può trasmettere online con la possibilità di monitorare costantemente l’avanzamento delle pratiche.

Il nuovo portale sarà operativo da lunedì prossimo, 6 aprile, quando è in programma un seminario gratuito formativo in modalità webinar, aperto a tutti i professionisti, in cui verrà presentato il portale e le modalità di presentazione della pratica.

Dal 1 giugno il portale sarà l’unica modalità di presentazione delle pratiche, fino a quella data possibile inviare via pec i documenti scansionati.

LUNEDÌ 6 APRILE — ore 9,00

in modalità Webinar

PROGRAMMA

Ore 9,00 Registrazione partecipanti (ingresso nell’area Webinar)

Ore 9,15 Saluti ed introduzione dell’Avv. Marcello Coppo – Vicesindaco Città di Asti

Ore 10,00 Sportello Unico Digitale: presentazione telematica delle pratiche

ACCESSO AL PORTALE

– Introduzione alle tecnologie di base dello Sportello Unico Digitale

– Autenticazione mediante CNS o similari (TS-CNS e CIE) e SPID

SCRIVANIA DIGITALE

– Vantaggi rispetto alla compilazione cartacea: gestione profilo e archivio clienti, professionisti e imprese

– Funzionalità: consultazione stato di avanzamento, gestione integrazioni e pratiche collegate, notifiche, pagamenti online e cruscotto istanze

PROCEDIMENTI E MODULISTICA

– Regimi amministrativi: procedimenti e modulistica unificata

– Modulistica online e modelli allegati, modulistica statica e modulistica Enti COMPILAZIONE ONLINE

– Precaricamento, compilazione e validazione dei dati

– Allegati: compilazione dei sottomodelli ed inserimento documenti

– Generazione pdf della pratica e firma digitale

– Gestione della procura speciale e sottoscrizione

– Trasmissione della pratica

ASSISTENZA TECNICA

– Modalità di assistenza tecnica sull’utilizzo del portale

– Istruzioni e faq

– Modalità di invio suggerimenti

Ore 12,15 Dibattito e quesiti finali

Ore 13,00 Chiusura lavori

Per informazioni e comunicazioni fare riferimento all’Arch. Luciana Promis (I.promis@comune.asti.it)

