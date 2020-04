Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa e il video del personale educativo dei nidi comunali di Asti e le comunicazioni Servizio Istruzione

Cari mamme, papà e nonni,

ricordiamo a tutti voi che è stato attivato un canale Youtube della Città di Asti sul quale, tra le altre attività curate dal Comune, troverete piccoli video creati dal personale dei nidi d’infanzia.

Su suggerimento dell’Assessore Elisa Pietragalla, il personale educativo, esecutrici e cuoche si stanno impegnando alla realizzazione di video dedicati a letture, laboratori, scenette teatrali, con l’intento di restare virtualmente vicini ai vostri bambini e alle vostre famiglie, in questo momento di “pausa forzata”. Il desiderio dell’Assessore è stato quello di trasmettere un messaggio di vicinanza, di solidarietà in un tempo così complesso, che il personale ha accolto con entusiasmo per poter continuare ad essere presente nella vita dei bambini mantenendo seppur a distanza, il rapporto educativo esistente.

Il Sindaco Maurizio Rasero apprezza il lavoro che si sta svolgendo e condivide l’iniziativa, convinto dell’importanza di mantenere i legami e di offrire spunti educativi alle famiglie e ai bambini utilizzando le nuove tecnologie che oggi ci aiutano a superare l’isolamento di questo periodo difficile.

La raccolta di video si arricchisce di giorno in giorno e a breve troverete materiale e dispense che, ci auguriamo, possano esservi utili ad affrontare le difficili sfide che ci ritroviamo ad affrontare e spiegare ai nostri bambini. Il materiale verrà pubblicato sul sito del comune di Asti www.comune.asti.it – Aree tematiche – Infanzia.

Certi che le misure in atto volte a contenere ed annullare il contagio da Covid -19 vedranno presto effetti significativi, rinnoviamo a tutti voi la nostra vicinanza.