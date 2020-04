Il Sindaco Maurizio Rasero ha aderito nei giorni scorsi all’iniziativa della Provincia di Asti denominata “25 aprile: a distanza, ma insieme” per ricordare il 75° anniversario della Liberazione.

Questa mattina, sabato 25, alle ore 11 il primo cittadino astigiano ha letto, ad alta voce, la poesia “Una sera di sole” e ha deposto un omaggio floreale alla stele in memoria della Resistenza al Bosco dei Partigiani.

Insieme al sindaco Maurizio Rasero, nella cerimonia ristretta nel rispetto del dpcm per l’emergenza sanitaria, la vicepresidente della Provincia, Francesca Ragusa, e il presidente dell’ANPI di Asti, Paolo Monticone (nei video sotto i rispettivi interventi).

La poesia è stata scritta da un giovane prigioniero del campo di concentramento di Terezin (Repubblica Ceca) in cui, tra il 1941 e il 1945, furono rinchiusi 15 mila bambini e adolescenti ebrei (250 vi nacquero, mentre gli ultra14enni vennero impiegati nel lavoro coatto). A migliaia furono poi deportati nei lager di Auschwitz e Treblinka. È stata scelta questa poesia per ringraziare chi si è battuto per la libertà e per ricordare il sacrificio di chi l’ha persa per sempre, ovunque sia successo.