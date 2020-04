Asti, Asp proroga fino al 13 aprile le variazioni dei servizi

In conformità con le recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Asp proroga fino a lunedì 13 aprile le variazioni dei servizi.

Trasporti e mobilità

Continuano a circolare, dal lunedì al sabato, soltanto i bus delle linee A e B potenziate, ovvero con una maggior frequenza, e sono garantite otto corse giornaliere della linea 6 (circolare di Villaggio San Fedele). Gli autobus del trasporto urbano, su cui possono essere contemporaneamente presenti al massimo dieci passeggeri per ciascun mezzo con accesso esclusivamente dalla porta posteriore, continuano ad essere sottoposti a disinfezione quotidiana. A ciascuna fermata possono attendere al massimo due utenti che devono comunque rispettare la distanza minima di un metro.

Gli autobus delle linee frazionali continuano a non circolare, ma è attivo il servizio Taxibus per il collegamento tra città e frazioni nelle giornate di mercoledì e sabato.

In seguito alla chiusura delle scuole, è confermata la sospensione delle linee scolastiche.

Gli autobus delle linee extraurbane Asti-Tigliole-Asti e Nizza Monferrato-Mombercelli continuano ad osservare orari che coincidono con quelli estivi: sono pubblicati alla pagina internet www.asp.asti.it/trasporti-e-mobilita/trasporto-pubblico-locale-extraurbano/

E’ prorogata anche la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento della Zona a Traffico Moderato e dell’area dell’Ospedale Cardinal Massaia. E’ inoltre sospesa l’efficacia del divieto di sosta in occasione del servizio notturno di lavaggio stradale.

E’ confermata la chiusura al pubblico gli uffici del Movicentro di via Artom 10 e dello sportello abbonamenti parcheggi della sede Asp di corso Don Minzoni. Gli utenti possono sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti utilizzando la App AstiParcheggi.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it, App AstiSmartBus e App AstiParcheggi.

Igiene Urbana

E’ prorogata la chiusura dell’Ecocentro di via del Lavoro angolo via Ceca, nella zona industriale di Asti. Solo le aziende sono autorizzate al conferimento, previo appuntamento telefonico al numero 0141.434662, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Continuano ad essere chiusi al pubblico gli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni 86 e sono ancora sospese le prenotazioni per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti.

Per informazioni, tel. 0141.434611-751, www.asp.asti.it e App DifferenziAsti.

Servizi Cimiteriali

Il Cimitero Urbano di Asti, gli uffici cimiteriali di viale Don Bianco ed i Cimiteri frazionali sono ancora chiusi, ma sono garantiti nel frattempo i servizi funebri di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione.

Per informazioni, tel. 0141.434771, www.asp.asti.it e App AstiCimiteri.

Servizio Idrico Integrato

Continua la chiusura al pubblico degli sportelli per i rapporti con l’utenza del Servizio Idrico Integrato, situati nella sede Asp di corso Don Minzoni 86. E’ possibile contattare il numero 800 086190, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e al sabato, dalle ore 8 alle ore 13.

Per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzioni nella fornitura è attivo 24 ore su 24 il numero 800 342433 del pronto intervento.

Rimangono inoltre chiuse le casette dell’acqua di piazza Campo del Palio, via Monti (quartiere Praia), piazzale Manina (quartiere Torretta) e piazzale Doglio (quartiere corso Alba).

Per informazioni, tel. 0141.434611, www.asp.asti.it e App AstiH2O.

Per approfondimenti consultare il sito www.comune.asti.it