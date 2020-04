Asti, anche il bar dell’Artom dona cibo alla mensa comunale

Istituto Artom alla ribalta. A latere della consegna dell’Artomina alle amministrazioni comunali di Asti e Canelli, (leggi qui) il dirigente Franco Calcagno ha ufficialmente consegnato al Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, anche le scorte di cibo, come biscotti e maionese, del bar interno alla scuola, orfana degli studenti da due mesi, consegnate insieme a Sandy Termini, gestrice del bar.

La donazione del bar confluirà alla mensa sociale gestita dal Comune di Asti, per sostenere le necessità delle famiglie in difficoltà.

Nella foto: Sandy Termini, Franco Calcagno e Maurizio Rasero.