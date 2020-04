Asti, a Passepartout chez toi la dottoressa Simona Milanese e lo scrittore Demetrio Paolin

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti continua a proporre sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori, a partire da “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di incontri direttamente dal salotto di autori, giornalisti e relatori sui profili Facebook della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Mercoledì 29 aprile alle 17 la dottoressa Simona Milanese parlerà di “Prodotti industriali: leggere le etichette e valutare la qualità”. Astigiana, è medico specialista, psicoterapeuta e ricercatrice ufficiale del Centro di Psicoterapia Strategica diretto dal Prof. Giorgio Nardone. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa, si è specializzata prima in Medicina Interna e in Oncologia-Ematologia negli Stati Uniti, poi in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Torino.Lavorando come oncologa, ha sviluppato un crescente interesse per la comunicazione medico-paziente e per la relazione terapeutica, culminato con la pubblicazione di un libro, “Il tocco, il rimedio, la parola”, con Roberta Milanese, sull’uso strategico della comunicazione in ambito medico.

Si è specializzata in Psicoterapia Breve Strategica presso la scuola di Terapia Strategica di Arezzo, diretta dal Prof. Giorgio Nardone, e riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. Lo scorso anno ha pubblicato, sempre con la sorella Roberta, anche lei psicoterapeuta, il libro “Alimentazione: falsi miti e inganni del marketing”, edito da Alpes Italia, con l’intento di divulgare le strategie per riconoscere un cibo sano e per avere con questo un buon rapporto.

Domenica 3 maggio, sempre alle 17, lo scrittore Demetrio Paolin presenterà il suo ultimo libro “Anatomia di un profeta” (Voland Edizioni).

Primi anni ’90, in un piccolo paese del Monferrato: di fronte a una tomba vuota un uomo recita un verso del profeta Geremia come una preghiera. Da quel preciso istante la vita del profeta e la vicenda drammatica del bimbo/Dio che non vuole più vivere si legano. Patrick il bambino, con le figure dolenti e folli dei suoi genitori, Geremia il profeta e le sue parole piene di ira e tenerezza, l’io narrante, sempre in bilico tra il tentativo di raccontare e il non senso del mondo, e Dio, che vive e muore, che odia e vuole redimere, sono le voci che si intrecciano in questo romanzo ibrido e complesso che narra la più semplice e antica delle storie: una storia d’amore e morte.

Demetrio Paolin vive e lavora a Torino. Ha pubblicato il romanzo Il mio nome è Legione (2009), i saggi Una tragedia negata. Il racconto degli anni di piombo nella narrativa italiana (2008) e Non fate troppi pettegolezzi (2014) e diversi studi critici su Primo Levi. Ha collaborato con il Corriere della Sera e il Manifesto. Conforme alla gloria, il suo secondo romanzo, uscito a sette anni di distanza dal primo, è stato tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016.

Infine, come ormai è consuetudine, ogni sabato alle 17 in diretta l’attrice Chiara Buratti proporrà una nuova puntata della sua seguitissima rubrica “È arrivata la fine del mondo e non ho niente da mettermi”. Per aggiornamenti sul calendario degli eventi online:

www.facebook.com/BibliotecaAstense , www.facebook.com/PassepartoutFestival .